Zigiotti Olme målskytt – när United vann

Manchester United slog Leicester City i Women’s Super League.

Då slog Julia Zigiotti Olme till med mål och assist.

Foto: Alamy

Manchester United ställdes mot Leicester City i Women’s Super League under lördagen.

I United fanns svenskorna Julia Zigiotti Olme, Anna Sandberg och Hanna Lundkvist med från start. på bänken fanns Fridolina Rolfö och Ellen Wangerheim.

Det dröjde bara 13 minuter innan en svensk skulle hitta nätet. Det var Zigiotti Olme som slog till en boll, som såg ut att vara ett inlägg, men hittade in i mål.

I slutminterna var det även Zigiotti Olme som assisterade Elisabeth Terland i 2–0-målet, vilket blev slutresultatet.