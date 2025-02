Stahre med tydligt besked om framtiden: ”Stänger inga dörrar”

Mikael Stahre är ett av våra mest meriterade tränarnamn.

Två månader efter att ha lämnat tränarjobbet i Indien ger han nu sin syn på framtiden för FD.

– Min ambition är att ha ett nytt tränaruppdrag i sommar, säger Stahre till FotbollDirekt.

Han har gått igenom tränaruppdrag i hela sju olika länder och hans tränarbana har hunnit bli över 20 år lång.



Det senaste uppdraget för Mikael Stahre var i en av Indiens största klubbar – men det blev inte långvarigt och tog hastigt slut i mitten av december.



Nu funderar han som bäst på vad som ska bli nästa steg – och han utesluter inte en allsvensk comeback.



– Jag tänker inte stänga några dörrar. Vi får se men jag har ingen stress och oroar mig inte över uppdrag. Det kommer, säger Stahre till FotbollDirekt.



– Visst skulle jag tänka mig att gå in kortsiktigt i slutet av någon utländsk liga om något tillräckligt intressant kommer – men som sagt jag är inte stressad.



När tror du på att ha någonting klart?

– Min ambition är att ha ett nytt tränaruppdrag i sommar.



Mikael Stahre hymlar inte med att ännu en sejour i allsvenskan kan vara intressant. Den 49-årige stockholmaren har genom åren varit i några av våra största klubbar som AIK, IFK Göteborg och Häcken, samt utomlands i länder som USA, Grekland, Thailand och Indien.



– Som jag redan har sagt så vill jag inte stänga några dörrar. Alltså… om någon allsvensk klubb byter tränare efter åtta- elva omgångar så är det någonting jag skulle titta på.



Stahre, som just nu befinner sig i Marbella i Spanien, har i dagsläget gått utan jobb sedan han tvingades sluta i indiska Kerala Blasters. Men han är allt annat än bruten och är istället snabb med att mana på vikten av att alltid vara beredd på att sticka i väg – oavsett väderstreck som kan bli aktuellt.



– Men alltså jag sköter om mig. Jag tränar och mår bra, allt för att vara beredd på nästa uppdrag. Det är viktigt att vara aktiverad. Visst, det är tufft om jobb och en svår bransch – men jag gnäller inte och känner mig absolut inte sliten.



Du har haft många olika jobb och med både framgångar men även smällar. Börjar du känna dig sliten?

– Nej. Inte sliten. Jag kan och förstår villkoren och jag har alltid sagt hur tacksam jag är över att få ha tränarjobbet som ett heltidsyrke. Det gäller att påminna sig om det och samtidigt tror jag aldrig jag har känt mig bättre som tränare än vad jag gör i dag.



Kan du inte avsluta med några ord om det du fick vara med om i Indien?

– Uppdraget i Indien var spännande och klubben var massiv med en atmosfär i världsklass på hemmamatcherna. Men sedan finns det såklart nedsidor med svag och sen planering, dåliga träningsförhållanden och en rörig spelarlogistik. Det var en upplevelse som jag kommer sammanfatta som spännande, säger Stahre och avslutar:



– Det var också väldigt kul att jobba med Björn (Wesström) igen och jag hoppas att vi kan arbeta tillsammans under bättre förutsättningar någon gång framöver.