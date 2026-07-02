DE RON: Då blir Blågult LIVSFARLIGA

Håll huvudet högt, Sverige – VM-uttåget till trots.

Nästa anhalt: EM 2028.

Då kan ”Blågult” vara totalt livsfarliga.

Bildmontage, Graham Potter och Victor Nilsson Lindelöf. Foto: Bildbyrån

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Det blev ett snöpligt VM-uttåg mot Frankrike tidigare i veckan. Nej, Sverige hade ingenting att hämta mot det absolut stjärnspäckade världslaget och det var aldrig nära att bli något mer än sextondelsfinal för de blågula hjältarna – men vad fan, man måste väl få drömma lite.

Och drömmar har drömts. Efter premiärslakten mot Tunisien drömde vi om ett svenskt VM-guld. Efter förnedringen mot Nederländerna drömde vi mardrömmar om Brian Brobbey och Cody Gakpo. Efter måstematchen mot Japan drömde vi… ja, vad då? Om en massiv skräll mot Frankrike? Vissa gjorde nog det. Om en god insats som gav mersmak? Mer i min stil.

Och insatsen mot Frankrike var god och den gav verkligen mersmak. Det måste man få konstatera, 3–0 i baken till trots. Sedan slutvisslan under natten till onsdag har jag spelat upp matchen otaliga gånger i mitt eget huvud och jag landar mer och mer i att ”Les Bleus” helt enkelt var för bra för att stoppa – men också i att Sverige stod upp på ett sätt som vi inte har sett på flera år.



