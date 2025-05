JANSSON: ”Det var få som på allvar trodde detta”

Efter en mardrömsstart på 2024 har AIK rest sig rejält.

Fem segrar på sex matcher, ett lag som visar självförtroende – och en John Guidetti som plötsligt påminner om sitt gamla jag.

Nu väntar Djurgården.

Ett rivalmöte där AIK inte jagar – utan jagas.



Plötsligt är AIK bäst i Sverige. Kanske har man inte levererat bäst fotboll men poängen ljuger inte – och just därför växer pressen inför söndagens derby mot de största rivalerna Djurgården.



Efter en fjolårssäsong som inleddes riktigt tufft med med tränarbyten, krisrubriker och en kamp om överlevnad var det få som på allvar trodde att AIK skulle stå överst i tabellen efter sex omgångar 2025. Men här är vi nu – med ett svartgult lag som hittat självförtroende, mentalitet, styrka och resultat.



Mikkjal Thomassen har fått ihop det sedan han anslöt förra sommaren. Klubben stod för en otroligt stark höstsäsong och har inlett den här säsongen på samma sätt. AIK har vunnit fem av sex matcher, varit starka defensivt och börjat hitta en offensiv som levererar. John Guidetti visar upp den klasspelare han är och tillsammans med framförallt Bersant Celina och Johan Hove har målen börjat rulla in.



Visst har nog fansen börjat drömma igen?



Men nu stundar ett derby mot Djurgården, och det är mer än bara en match. Det betyder så mycket mer, det vet alla om.



Djurgården kommer till derbyt revanschsuget efter derbyförluster mot både AIK i fjol och Hammarby i år. Men kan de rubba ett AIK som just nu är allsvenskans formstarkaste lag? Kanske är det dags nu, när egentligen allt talar för AIK? Som går från underdog till jagad i den allsvenska tabellen.



AIK har visat karaktär, mentalitet och en vilja att gå genom eld för varandra, något John Guidetti nyligen beskrev med orden: ”Vi är beredda att dö för varandra”.



Djurgården har mer att bevisa. Efter en svajig start krävs ett statement – både gentemot sig själva, supportrarna och resten av säsongen.



Det är i matcher som en vinnarkultur verkligen formas.



Matchen mellan Djurgården och AIK har avspark klockan 14.00 idag, söndag.

