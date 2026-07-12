NORDQVIST: Alarmerande att det får gå till så här, SVT

Ett desperat Argentina kastade in all offensiv kraft i jakten på ett ledningsmål.

När det väl kom hade sydamerikanerna knappt några defensiva spelare kvar på planen.

Det nämndes knappt av SVT:s kommentatorspar när ett decimerat Schweiz helt plötsligt tryckte på i förläningens slutskede.

Alarmerade och dåligt.

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När Julian Alvarez slog till med ett av VM:s vackraste och viktigaste mål med skottet i krysset återstod åtta minuter av förlängningens ordinarie tid.

Glädjen visade inga gränser. De hårt pressade argentinarna som hängt mot repen mot såväl Kap Verde som Egypten hade nu mot Schweiz spelat med en man mer sedan 72:a minuten – men hade anmärkningsvärt svårt att skapa chanser.

När Atlético-stjärnan på egen hand som inte ens Lionel Messi klarade av i matchen, nämligen att på egen hand sätta 2-1, hamnade tränare Lionel Scaloni snabbt i bekymmer vilket jag också per omgående tänkte på. Hur skulle nu Argentina klara att försvara sitt mål mot ett desperat och inget att förlora-Schweiz när de regerande mästarna knappt hade några defensiva spelare kvar på planen.

Scaloni hade i jakten på ett ledningsmål plockat in vänsterytter Nico Gonzalez i stället för vänsterback Nicolas Tagliafico, anfallare Lautaro Martinez för mittfältare Rodrigo De Paul, släpande anfallare Thiago Almada för den mer sittande mittfältaren Enzo Fernandez och anfallare Flaco Lopez för sexan Leandro Paredes. Ni hör själva.

När Schweiz väl forcerade för en kvittering i förlängningen spelade Argentina alltså med tre backar, en renodlad mittfältare i Alexis Mac Alister följt av anfallarna Messi, Alvarez, Lauraro, Flaco, Almada och Gonzalez. Att det mer eller mindre inte nämndes överhuvudtaget av SVT:s kommentatorspar Pelle Bäckman och Hanna Marklund tycker jag är alarmerade. Marklund sa i förbifarten att Argentina hade många offensiva spelare på planen men inte mer än så innan Bäckman i stället började berätta om hur många VM Argentina spelat och hur många gånger de tagit sig till semifinal.

Var det prio av Bäckman där och då? Borde inte duon i stället snabbt likt undertecknad börja laborera hur Argentina ställde upp? Hur de skulle kunna försvara med med ett hav anfallare på planen? Det hade kollegorna Chris Härenstam och Glenn Strömberg gjort, likaså konkurrenterna på Fyran i Lasse Granqvist och Jens Fjällström. Nu pallade Argentina trots allt för trycket och kontrade in 3-1 genom Lautaro Martinez i förlängningens slutsekunder, men det hade annars kunnat sluta riktigt illa för Scalonis manskap där i slutet.

Nej SVT, det går inte fortare från Buenos Aires till Kansas än från Zürich

Just Bäckman och Marklund har varit SVT:s stora akilleshäl i detta mästerskap. De har känts trötta och oinspirerande. Kanske för att de till skillnad från de andra kommentatorsparen på SVT och TV4 inte varit på plats, det spelar så klart in – men det är ändå VM och det finaste som går att få kommentera. När Nico Gonzalez byttes in sades heller inte ett ord om att han inte är vänsterback när han ersatte Tagliafico. Det borde också varit prio.

Till nästa mästerskap borde SVT fundera på ett nytt kommentatorspar. Studion på Gärdet har fungerat desto bättre, men när Therese Strömberg efter matchen slog fast att en anledning till att argentinarna dominerar på läktarplats kontra de europeiska lagen är för att argentinarna har mycket närmre till USA fick det mig att haja till.

Absolut att norra Colombia har en flygtid på några timmar till södra USA och exempelvis Miami, men Argentina längst ner i södra Sydamerika? Vid 06-tiden innan läggdags gick jag snabbt in på Momondo och jämförde flyg Zürich-Kansas och Buenos Aires-Kansas – Kansas där matchen spelades i natt och där arenan var totalt iklädd blått och vitt.

Resultatet? 15-17 timmar från Buenos Aires, 13 timmar från schweiziska Zürich.

Förlåt, jag var bara tvungen.