NORDQVIST: Messis tårar säger allt – ovanliga scener

De svarade för de mest häftiga matcherna i Qatar-VM för fyra år sedan.

Nu såg Argentina att åka på ett oväntat respass vilket hade inneburit slutet för Lionel Messi.

Men till skillnad från Neymars och Cristiano Ronaldos tårar efter åttondelsfinalerna fick Messi gråta av lycka – eller lättnad.

Nu har Argentina svarat för de två mest häftiga matcherna även i detta VM med 3-2 två slutspelsdrabbningar på raken.

Foto: Bildbyrån

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Det är sällan man ser Lionel Messi särskilt känslosam. Nu stod världsstjärnan och grät länge efter slutsignalen i Atlanta.

VM:s skytteligaledare och världsmästerskapets främste målgörare någonsin såg ut att bli syndabock med sin straffmiss i första halvlek – den andra raka bommen från elva meter i detta mästerskap.

När Egypten ökade på sin ledning till 2-0 med dryga 20 minuter kvar tydde inte mycket på ett argentinskt avancemang. De såg lamslagna ut, de såg skakiga ut likt mot Kap Verde i sextondelen. Men precis som i Qatar för fyra år sedan skulle även den här matchen bli en klassiker.

Ni som minns scenerna i december 2022 var kvarten mot Nederländerna och finalen mot Frankrike två matcher som alltid kommer bli ihågkomna. Två helt galna tillställningar. Nu kommer 3-2 mot Kap Verde och 3-2 mot Egypten också bli minnesvärda för lång, lång tid framöver.

Messi kysser bucklan efter VM-guldet 2022. Foto: Bildbyrån.

I den 79:e minuten reducerade Argentina när Messi hittade in till Cristian Romero som nickade bollen i mål på den tidigare omöjlige, storspelande Mostafa Shobeir.

När Messi sedan via ribban sköt 2-2 fyra minuter senare, ja då var ordningen återställd. Men Argentina ville nästan för mycket, Egypten tilläts fortsätta kontra och hade det inte varit för Leandro Paredes helt avgörande brytning hade det lika gärna kunnat vara 3-2 Egypten.

Nu kontrade Argentina i stället och inbytte Lautaro Martinez hittade Enzo Fernandez perfekt som nickade in 3-2 i 93:e minuten.

Overkliga scener och väldigt ovanligt som sagt att se Messi så känslosam.

Neymar och Cristiano Ronaldo grät efter uttåget, de visste att VM för alltid var över. Messis VM höll på att ta slut för all framtid, men nu spelar laget i stället kvartsfinal natten till söndag mot vinnaren mellan Colombia och Schweiz.

Får jag välja ser jag gärna en favorit i repris från Copa América-finalen 2024 när Argentina vann mot Colombia. Men fram till dess tar jag med mig Messis tårar efter slutsignalen i Atlanta som nog var en kombo av glädje och lättnad.

Lionel Messi firar Copa America-titeln 2024. Foto: Bildbyrån.



