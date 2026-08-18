Widell Zetterström uppges aktuell för Serie A-klubb

Landslagsmålvakten Jacob Widell Zetterström är hett villebråd.

Nästa klubb som ger sig in i jakten är Monza.

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Det är transfergurun Fabrizio Romano som kommer med uppgifterna att Serie A-nykomlingen Monza vill ha Jacob Widell Zetterström.

Den två meter långe målvakten kom till Derby County från Djurgården sommaren 2024 och tog mitt under VM över förstaplatsen mellan stolparna från petade Kristoffer Nordfeldt.

Andra klubbar som ryktats vilja värva ”JWZ” från Championship-klubben den här sommaren är Lyon, Leeds och Eintracht Frankfurt.

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