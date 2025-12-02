NORDQVIST: ”Osar kanarisk roulette – och jag gillar det”

Miguel Ángel Ramírez är Gran Canaria-sonen som verkat i Brasilien, Ecuador och Qatar – men också i storklubbar i spanska segundan.

Han har ett lååångt cv som är häftigt, men också spretigt.

Det osar rysk (eller förlåt, kanarisk) roulette lång väg kring MFF:s nya huvudtränare – och jag gillar det.

Foto: Bildbyrån

Äntligen en kanarisk tränare i allsvenskan! Kanske inte allas tanke, men klart det kittlar men en flintskallig 41-åring från semesterparadiset Gran Canaria på Malmö FF:s tränarbänk framöver.