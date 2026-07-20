NORDQVIST: Rodri stod pall för politiska trycket – Messi gjorde det inte

Scenerna från Qatar glömmer vi aldrig.

Nu går det inte helt att sminka bort Donald Trumps försök att sno strålkastarljuset kring det spanska firandet, men Rodri stod pall för det politiska trycket och därmed blev inte samma pinsamma biler som när Messi tvingades på den svarta bishten för fyra år sedan.

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VM är över och VM:s bästa lag vann.

Det hade på något sätt känts ovärdigt om Argentina lyckats få finalen till straffsparkar – och ännu mer om de faktiskt lyckats vinna den.

Ferran Torres blev en ny Andrés Iniesta med sitt avgörande i förlängningen och Spaniens andra VM-titel i historien är nu ett faktum.

Kort efter slutsignal urartade det helt. Defensiva fältaren Leandro Paredes som märkligt nog slängdes in i paus i stället för en av få pigga argentinska offensiva spelare i Nico Gonzalez kom helt snett i finalen från första början. Det dröjde inte många sekunder innan han efter inhoppet satte en armbåge i ryggen på Rodri och det var bara en försmak var som skulle komma från råskinnet hemmahörandes i Boca Juniors.

Strypgreppet på Eric Garcia och hur han sänkte Gavi när de spanska spelarna precis vunnit VM-guld var så osmakligt och genant för en 32-årig spelare som ju själv också fått vinna VM.

Men det här var inte det enda osmakliga som skedde efter att finalen spelats klart. När Paredes själv var med och vann världsmästerskapet i Qatar för fyra år sedan lyfte kapten Lionel Messi pokalen i en qatarisk folkdräkt, en svart mantel som kallas bisht. Jag säger inte att Messi blev påtvingad den av den qatariska emiren Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, men han gjorde heller inget motstånd när Emiren och FIFA-president Gianni Infantino såg oerhört belåtna ut när Messi fick ta emot bishten. Med världens bästa spelare iklädd en qatatisk dräkt i samband med att pokalen lyftes i den arabiska natthimlen såg Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani till att vi aldrig glömmer de bilderna, att vi aldrig glömmer Qatar i idrottshistorien.

”Mest nyfiken på Trumps ord till Gavi – gissningsvis hade bara Infantino garvat”

Nu tror jag de spanska spelarna var beredda på något liknande, men inte från en qatarisk emir utan från USA:s president Donald Trump. Under förra sommarens VM för klubblag som hölls i landet vägrade han lämna firandet – och hade det nu inte varit för att kapten Rodri tydligt och bestämt visade Trump att han skulle gå åt sidan innan pokalen lyftes hade väl Trump lagt en hand på pokalen i samband med att VM:s bästa spelare (ja Rodri prisades ju som det) lyfte bucklan mot skyn.

Trumps försök att sno strålkastarljuset såg bara dumt och löjligt ut – och nästan ännu löjligare hur hans stora beundrare Infantino sprang ikapp Trump och garvade stort när Trump stod kvar i hörnet vid Kanarieöarna-sönerna Pedri och Yéremy Pino som båda hade den kanariska flaggan runt sig. Trump sket så klart i den duon, han ville bara på något sett synas och bli lika ihågkommen i de idrottsliga historieböckerna som den qatariska folkdräkten.

Trump försökte innan Rodri skickade iväg honom även få till ett litet samtal med en leendes Gavi i den andalusiska flaggan runt sig och man är bra nyfiken på vad som sades från Trump till Gavi i ett försök att hinna bli kvar på scen innan pokalen lyftes.

Får jag någonsin chansen att ställa en fråga till Gavi är det just Trumps ord som är jag mest nyfiken på att höra om. Gissningsvis var det något intetsägande som ingen utom Infantino garvat åt.