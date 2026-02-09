NORDQVIST: ”Succéflytten efter BP saknar motstycke – vilken grej”

Elva mål för BP räckte för en flytt till Spanien.

Nu ser Adam Jakobsen ut att spela La Liga-fotboll efter sommaren.

Jag ser nämligen inte hur ångloket CD Castellón ska tappa det här nu.

Foto: Bildbyrån

Jag vet inte hur många som höjde på ögonbrynen när BP:s danske anfallare Adam Jakobsen i slutet av sommarfönstret valde att lämna Skandinavien för spel på spanska östkusten i landets andraliga, men jag gjorde det.