1–0-seger för BK Häcken mot Piteå – Anna Anvegård matchhjälte

BK Häcken vann med 1–0 mot Piteå

BK Häckens nionde seger på de senaste tio matcherna

Anna Anvegård avgjorde för BK Häcken

BK Häcken vann hemmamatchen mot Piteå i Damallsvenskan med 1–0. Anna Anvegård gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Det här var BK Häckens 15:e nolla den här säsongen.

BK Häcken–Piteå – mål för mål

BK Häcken har en stark form med fem segrar och 15–0 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Piteå har tre vinster och två förluster och 6–4 i målskillnad. Det här var BK Häckens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Piteås nionde uddamålsförlust.

BK Häcken–Piteå 1–0 (0–0)

Damallsvenskan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (89) Anna Anvegård.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken: 5-0-0

Piteå: 3-0-2