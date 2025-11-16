1–0-seger för BK Häcken mot Piteå – Anna Anvegård matchhjälte
- BK Häcken vann med 1–0 mot Piteå
- BK Häckens nionde seger på de senaste tio matcherna
- Anna Anvegård avgjorde för BK Häcken
BK Häcken vann hemmamatchen mot Piteå i Damallsvenskan med 1–0. Anna Anvegård gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Det här var BK Häckens 15:e nolla den här säsongen.
BK Häcken–Piteå – mål för mål
BK Häcken har en stark form med fem segrar och 15–0 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Piteå har tre vinster och två förluster och 6–4 i målskillnad. Det här var BK Häckens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Piteås nionde uddamålsförlust.
BK Häcken–Piteå 1–0 (0–0)
Damallsvenskan, Bravida Arena
Mål: 1–0 (89) Anna Anvegård.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
BK Häcken: 5-0-0
Piteå: 3-0-2
