1–0-seger för Bristol C mot Sheffield United – Mark Sykes matchhjälte
- Bristol C vann med 1–0 mot Sheffield United
- Mark Sykes matchvinnare för Bristol C
- Andra raka segern för Bristol C
Bristol C vann hemmamatchen mot Sheffield United i Championship med 1–0. Mark Sykes gjorde matchens enda mål i första halvleken.
Det här var tolfte gången den här säsongen som Bristol C höll nollan.
Queens Park Rangers nästa för Bristol C
Bristol C har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield United har två oavgjorda och tre förluster och 6–9 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Bristol C med 4–1.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 april. Då möter Bristol C Queens Park Rangers på Loftus Road 13.30. Sheffield United tar sig an Hull hemma 16.00.
Bristol C–Sheffield United 1–0 (1–0)
Championship, Ashton Gate
Mål: 1–0 (23) Mark Sykes.
Varningar, Bristol C: Cameron Pring. Sheffield United: Andre Brooks, Patrick Bamford, Thomas Cannon.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bristol C: 2-1-2
Sheffield United: 0-2-3
Nästa match:
Bristol C: Queens Park Rangers FC, borta, 11 april 13.30
Sheffield United: Hull City AFC, hemma, 11 april 16.00
