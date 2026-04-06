1–0-seger för Bristol C mot Sheffield United – Mark Sykes matchhjälte

Bristol C vann med 1–0 mot Sheffield United

Mark Sykes matchvinnare för Bristol C

Andra raka segern för Bristol C

Bristol C vann hemmamatchen mot Sheffield United i Championship med 1–0. Mark Sykes gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Det här var tolfte gången den här säsongen som Bristol C höll nollan.

Queens Park Rangers nästa för Bristol C

Bristol C har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield United har två oavgjorda och tre förluster och 6–9 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Bristol C med 4–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 april. Då möter Bristol C Queens Park Rangers på Loftus Road 13.30. Sheffield United tar sig an Hull hemma 16.00.

Bristol C–Sheffield United 1–0 (1–0)

Championship, Ashton Gate

Mål: 1–0 (23) Mark Sykes.

Varningar, Bristol C: Cameron Pring. Sheffield United: Andre Brooks, Patrick Bamford, Thomas Cannon.

