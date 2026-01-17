1–0-seger för Cagliari mot Juventus – Luca Mazzitelli matchhjälte
- Seger för Cagliari med 1–0 mot Juventus
- Luca Mazzitelli matchvinnare för Cagliari
- Femte segern för Cagliari
Cagliari vann hemmamatchen mot Juventus i Serie A med 1–0. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Luca Mazzitelli.
Cagliari höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.
Cagliari–Juventus – mål för mål
Cagliari har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Juventus har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–2 i målskillnad.
För Cagliari gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Juventus är på fjärde plats.
När lagen möttes senast vann Juventus med 2–1.
Cagliari tar sig an Fiorentina i nästa match borta lördag 24 januari 18.00. Juventus möter Napoli hemma söndag 25 januari 18.00.
Cagliari–Juventus 1–0 (0–0)
Serie A, Unipol Domus
Mål: 1–0 (65) Luca Mazzitelli (Gianluca Gaetano).
Varningar, Juventus: Kenan Yildiz.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Cagliari: 2-1-2
Juventus: 3-1-1
Nästa match:
Cagliari: Fiorentina, borta, 24 januari 18.00
Juventus: Napoli, hemma, 25 januari 18.00
