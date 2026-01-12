1–0-seger för Celta Vigo mot Sevilla – Marcos Alonso matchhjälte

Celta Vigo-seger med 1–0 mot Sevilla

Celta Vigos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Marcos Alonso matchvinnare för Celta Vigo

Celta Vigo vann bortamatchen mot Sevilla i La Liga med 1–0. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Marcos Alonso.

Det här var Celta Vigos femte nolla den här säsongen.

Segern var Celta Vigos fjärde på de senaste fem matcherna.

Sevilla–Celta Vigo – mål för mål

Sevilla stannar därmed på 14:e plats och Celta Vigo på sjunde plats i tabellen. Ett tapp för Sevilla som låg på tionde plats så sent som den 20 december.

Lagen möts på nytt på Abanca Balaidos den 24 maj.

I nästa omgång har Sevilla Elche borta på Estadio Martinez Valero, måndag 19 januari 21.00. Celta Vigo spelar hemma mot Rayo Vallecano söndag 18 januari 18.30.

Sevilla–Celta Vigo 0–1 (0–0)

La Liga, Estadio R. Sanchez Pizjuan

Mål: 0–1 (88) Marcos Alonso.

Varningar, Sevilla: Isaac Romero, Batista Mendy, Juanlu Sanchez. Celta Vigo: Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Hugo Alvarez, Claudio Giraldez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sevilla: 1-1-3

Celta Vigo: 4-1-0

Nästa match:

Sevilla: Elche, borta, 19 januari 21.00

Celta Vigo: Rayo Vallecano, hemma, 18 januari 18.30