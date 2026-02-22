1–0-seger för Crystal Palace mot Wolverhampton – Evann Guessand matchhjälte

Crystal Palace vann med 1–0 mot Wolverhampton

Evann Guessand avgjorde för Crystal Palace

Crystal Palaces starka defensiv briljerade

Crystal Palace vann hemmamatchen mot Wolverhampton i Premier League med 1–0. Matchens enda mål stod Evann Guessand för i andra halvleken.

Det här var tionde gången den här säsongen som Crystal Palaces målvakter höll nollan.

Manchester United nästa för Crystal Palace

Crystal Palace har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wolverhampton har två oavgjorda och tre förluster och 3–8 i målskillnad.

Söndag 1 mars 15.00 spelar Crystal Palace borta mot Manchester United. Wolverhampton möter Aston Villa hemma på Molineux Stadium fredag 27 februari 21.00.

Crystal Palace–Wolverhampton 1–0 (0–0)

Premier League, Selhurst Park

Mål: 1–0 (90) Evann Guessand.

Varningar, Crystal Palace: Will Hughes, Adam Wharton, Ismaila Sarr, Jaydee Canvot, Chadi Riad. Wolverhampton: Andre, Ladislav Krejci.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 2-1-2

Wolverhampton: 0-2-3

Nästa match:

Crystal Palace: Manchester United, borta, 1 mars 15.00

Wolverhampton: Aston Villa, hemma, 27 februari 21.00