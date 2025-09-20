1–0-seger för Djurgården mot Malmö FF – August Priske matchhjälte

Djurgården vann med 1–0 mot Malmö FF

August Priske avgjorde för Djurgården

Djurgården höll nollan

Djurgården vann bortamatchen mot Malmö FF i Allsvenskan med 1–0. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom August Priske.

Det betyder att Djurgården gick obesegrade från planen för nionde matchen i följd.

Sirius nästa för Djurgården

Det här var Malmö FF:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Djurgårdens sjunde uddamålsseger.

När lagen möttes senast vann Malmö FF med 1–0.

Nästa motstånd för Malmö FF är Värnamo. Lagen möts söndag 28 september 16.30 på Eleda Stadion. Djurgården tar sig an Sirius hemma måndag 29 september 19.00.

Malmö FF–Djurgården 0–1 (0–0)

Allsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 0–1 (88) August Priske (Keita Kosugi).

Varningar, Malmö FF: Otto Rosengren, Jens Stryger Larsen. Djurgården: Rasmus Schüller, Keita Kosugi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 1-3-1

Djurgården: 3-2-0

Nästa match:

Malmö FF: IFK Värnamo, hemma, 28 september

Djurgården: IK Sirius, hemma, 29 september