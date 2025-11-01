1–0-seger för Famalicao mot Nacional – Antoine Joujou matchhjälte

Famalicao segrade – 1–0 mot Nacional

Antoine Joujou matchvinnare för Famalicao

Andra raka segern för Famalicao

Famalicao vann bortamatchen mot Nacional i Primeira Liga herr med 1–0. Antoine Joujou gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Famalicao höll nollan.

Porto nästa för Famalicao

Nacional har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Famalicao har två vinster och tre oavgjorda och 5–2 i målskillnad. Det här var Nacionals tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Famalicaos tredje uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Nacional nu ligger på nionde plats. Famalicao är på femte plats. Nacional var på 14:e plats i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 mars.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 9 november. Då möter Nacional Estrela 16.30. Famalicao tar sig an Porto hemma 19.00.

Nacional–Famalicao 0–1 (0–1)

Primeira Liga herr, Estádio da Madeira

Mål: 0–1 (45) Antoine Joujou.

Varningar, Nacional: Ze Vitor, Leo Santos, Liziero. Famalicao: Sorriso, Rodrigo Pinheiro, Lazar Carevic, Simon Elisor, Yassir Zabiri, Pedro Bondo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nacional: 2-1-2

Famalicao: 2-3-0

Nästa match:

Nacional: Estrela Amadora, borta, 9 november

Famalicao: FC Porto, hemma, 9 november