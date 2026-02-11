1–0-seger för Liverpool mot Sunderland – Virgil van Dijk matchhjälte

Liverpool vann med 1–0 mot Sunderland

Virgil van Dijk matchvinnare för Liverpool

Andra raka förlusten för Sunderland

Liverpool vann bortamatchen mot Sunderland i Premier League med 1–0. Virgil van Dijk gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Liverpools målvakter höll nollan.

Sunderland–Liverpool – mål för mål

Sunderland har två vinster och tre förluster och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Liverpool har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–7 i målskillnad.

Sunderland stannar därmed på elfte plats och Liverpool på sjätte plats i tabellen.

Söndag 22 februari 15.00 möter Sunderland Fulham hemma medan Liverpool spelar borta mot Nottingham Forest.

Sunderland–Liverpool 0–1 (0–0)

Premier League

Mål: 0–1 (61) Virgil van Dijk (Mohamed Salah).

Varningar, Sunderland: Reinildo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunderland: 2-0-3

Liverpool: 2-1-2

Nästa match:

Sunderland: Fulham FC, hemma, 22 februari 15.00

Liverpool: Nottingham Forest FC, borta, 22 februari 15.00