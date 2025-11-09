1–0-seger för Mallorca mot Getafe – Vedat Muriqi matchhjälte

Mallorca segrade – 1–0 mot Getafe

Vedat Muriqi matchvinnare för Mallorca

Mallorca utan insläppt mål

Mallorca vann hemmamatchen mot Getafe i La Liga med 1–0. Vedat Muriqi gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Mallorca–Getafe – mål för mål

Mallorca har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Getafe har två vinster och tre förluster och 4–5 i målskillnad. Det här var Mallorcas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Getafes tredje uddamålsförlust.

Lagen möts på nytt den 13 maj.

Lördag 22 november 21.00 spelar Mallorca borta mot Villarreal. Getafe möter Atletico Madrid hemma på Coliseum Alfonso Pérez söndag 23 november 18.30.

Mallorca–Getafe 1–0 (1–0)

La Liga

Mål: 1–0 (14) Vedat Muriqi.

Varningar, Getafe: Mauro Arambarri, Abdel Abqar.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallorca: 2-1-2

Getafe: 2-0-3

Nästa match:

Mallorca: Villarreal CF, borta, 22 november

Getafe: Atletico de Madrid, hemma, 23 november