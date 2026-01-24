1–0-seger för Moreirense mot Santa Clara – Maracas matchhjälte

Moreirense segrade – 1–0 mot Santa Clara

Maracas matchvinnare för Moreirense

Andra förlusten i följd för Santa Clara

Moreirense vann hemmamatchen mot Santa Clara i Primeira Liga herr med 1–0. Matchens enda mål stod Maracas för i andra halvleken.

Moreirense höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Moreirense–Santa Clara – mål för mål

Moreirense har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 5–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Santa Clara har två oavgjorda och tre förluster och 3–6 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Moreirense med 1–0.

I nästa match möter Moreirense Guimaraes borta på fredag 30 januari 21.45. Santa Clara möter Estoril lördag 31 januari 16.30 hemma.

Moreirense–Santa Clara 1–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 1–0 (87) Maracas.

Varningar, Moreirense: Maracas, Mateja Stjepanovic. Santa Clara: Luis Rocha, Vinicius.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Moreirense: 3-1-1

Santa Clara: 0-2-3

Nästa match:

Moreirense: Vitoria Guimaraes, borta, 30 januari 21.45

Santa Clara: Estoril Praia, hemma, 31 januari 16.30