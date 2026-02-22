1–0-seger för Parma mot Milan – Mariano Troilo matchhjälte

Parma segrade – 1–0 mot Milan

Mariano Troilo avgjorde för Parma

Tredje raka segern för Parma

Parma vann bortamatchen mot Milan i Serie A med 1–0. Mariano Troilo gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Det här var nionde gången den här säsongen som Parmas målvakter höll nollan.

Milan hade en fin rad med 24 raka matcher utan förlust inför söndagens match.

Cagliari nästa för Parma

Milan har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Parma har tre vinster och två förluster och 5–9 i målskillnad.

I nästa omgång har Milan Cremonese borta på Stadio Giovanni Zini, söndag 1 mars 12.30. Parma spelar hemma mot Cagliari fredag 27 februari 20.45.

Milan–Parma 0–1 (0–0)

Serie A, Giuseppe Meazza

Mål: 0–1 (80) Mariano Troilo (Emanuele Valeri).

Varningar, Milan: Rafael Leao, Alexis Saelemaekers. Parma: Mariano Troilo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Milan: 2-2-1

Parma: 3-0-2

Nästa match:

Milan: Cremonese, borta, 1 mars 12.30

Parma: Cagliari, hemma, 27 februari 20.45