1–0-seger för Queens Park Rangers mot Swansea City – Rumarn Burrell matchhjälte

Queens Park Rangers vann med 1–0 mot Swansea City

Rumarn Burrell avgjorde för Queens Park Rangers

Queens Park Rangers höll nollan

Queens Park Rangers vann bortamatchen mot Swansea City i Championship med 1–0. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Rumarn Burrell.

Swansea City–Queens Park Rangers – mål för mål

Swansea City har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Queens Park Rangers har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad. Det här var Swansea Citys tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Queens Park Rangers tredje uddamålsseger.

Den 21 april spelar lagen mot varandra på nytt.

På lördag 25 oktober 16.00 spelar Swansea City hemma mot Norwich City och Queens Park Rangers borta mot Derby County.

Swansea City–Queens Park Rangers 0–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (18) Rumarn Burrell (Isaac Hayden).

Varningar, Swansea City: Adam Idah. Queens Park Rangers: Ilias Chair, Jimmy Dunne, Steve Cook, Richard Kone.

Utvisningar, Swansea City: Malick Yalcouye.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 1-2-2

Queens Park Rangers: 2-2-1

Nästa match:

Swansea City: Norwich City FC, hemma, 25 oktober

Queens Park Rangers: Derby County FC, borta, 25 oktober