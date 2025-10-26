1–0-seger för Rayo Vallecano mot Alaves – Alemao matchhjälte

Rayo Vallecano vann med 1–0 mot Alaves

Alemao avgjorde för Rayo Vallecano

Tredje raka segern för Rayo Vallecano

Rayo Vallecano vann hemmamatchen mot Alaves i La Liga med 1–0. Matchens enda mål stod Alemao för i andra halvleken.

Rayo Vallecano har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Rayo Vallecano–Alaves – mål för mål

Rayo Vallecano har tre segrar och två förluster och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alaves har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–4 i målskillnad. Det här var Rayo Vallecanos andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Alaves fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Rayo Vallecano nu ligger på tionde plats i tabellen och Alaves är på tolfte plats. Ett fint lyft för Rayo Vallecano som låg på 17:e plats så sent som den 4 oktober.

Lagen möts på nytt den 24 maj.

I nästa omgång har Rayo Vallecano Villarreal borta på Estadio de la Cerámica, lördag 1 november 14.00. Alaves spelar hemma mot Espanyol söndag 2 november 16.15.

Rayo Vallecano–Alaves 1–0 (0–0)

La Liga

Mål: 1–0 (90) Alemao.

Varningar, Rayo Vallecano: Unai Lopez. Alaves: Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Denis Suarez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 3-0-2

Alaves: 1-2-2

Nästa match:

Rayo Vallecano: Villarreal CF, borta, 1 november

Alaves: Espanyol Barcelona, hemma, 2 november