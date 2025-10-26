1–0-seger för Rayo Vallecano mot Alaves – Alemao matchhjälte
- Rayo Vallecano vann med 1–0 mot Alaves
- Alemao avgjorde för Rayo Vallecano
- Tredje raka segern för Rayo Vallecano
Rayo Vallecano vann hemmamatchen mot Alaves i La Liga med 1–0. Matchens enda mål stod Alemao för i andra halvleken.
Rayo Vallecano har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.
Rayo Vallecano–Alaves – mål för mål
Rayo Vallecano har tre segrar och två förluster och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alaves har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–4 i målskillnad. Det här var Rayo Vallecanos andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Alaves fjärde uddamålsförlust.
Det här betyder att Rayo Vallecano nu ligger på tionde plats i tabellen och Alaves är på tolfte plats. Ett fint lyft för Rayo Vallecano som låg på 17:e plats så sent som den 4 oktober.
Lagen möts på nytt den 24 maj.
I nästa omgång har Rayo Vallecano Villarreal borta på Estadio de la Cerámica, lördag 1 november 14.00. Alaves spelar hemma mot Espanyol söndag 2 november 16.15.
Rayo Vallecano–Alaves 1–0 (0–0)
La Liga
Mål: 1–0 (90) Alemao.
Varningar, Rayo Vallecano: Unai Lopez. Alaves: Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Denis Suarez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rayo Vallecano: 3-0-2
Alaves: 1-2-2
Nästa match:
Rayo Vallecano: Villarreal CF, borta, 1 november
Alaves: Espanyol Barcelona, hemma, 2 november
