1–0-seger för Röda Stjärnan mot Lille – Marko Arnautovic matchhjälte

Röda Stjärnan vann med 1–0 mot Lille

Marko Arnautovic avgjorde för Röda Stjärnan

Andra raka förlusten för Lille

Röda Stjärnan vann hemmamatchen mot Lille i Europa League med 1–0. Matchens enda mål stod Marko Arnautovic för i andra halvleken.

Röda Stjärnan–Lille – mål för mål

Förlusten var Lilles andra uddamålsförlust.

För hemmalaget betyder resultatet 25:e plats i tabellen. Lille är på 19:e plats.

Torsdag 27 november möter Röda Stjärnan FCSB hemma 21.00 och Lille möter Dinamo Zagreb hemma 18.45.

Röda Stjärnan–Lille 1–0 (0–0)

Europa League

Mål: 1–0 (85) Marko Arnautovic.

Varningar, Röda Stjärnan: Nemanja Radonjic, Marko Arnautovic, Matheus. Lille: Matias Fernandez, Berke Ozer.

Nästa match:

Röda Stjärnan: FCSB, hemma, 27 november

Lille: NK Dinamo Zagreb, hemma, 27 november