1–0-seger för Röda Stjärnan mot Lille – Marko Arnautovic matchhjälte
- Röda Stjärnan vann med 1–0 mot Lille
- Marko Arnautovic avgjorde för Röda Stjärnan
- Andra raka förlusten för Lille
Röda Stjärnan vann hemmamatchen mot Lille i Europa League med 1–0. Matchens enda mål stod Marko Arnautovic för i andra halvleken.
Röda Stjärnan–Lille – mål för mål
Förlusten var Lilles andra uddamålsförlust.
För hemmalaget betyder resultatet 25:e plats i tabellen. Lille är på 19:e plats.
Torsdag 27 november möter Röda Stjärnan FCSB hemma 21.00 och Lille möter Dinamo Zagreb hemma 18.45.
Röda Stjärnan–Lille 1–0 (0–0)
Europa League
Mål: 1–0 (85) Marko Arnautovic.
Varningar, Röda Stjärnan: Nemanja Radonjic, Marko Arnautovic, Matheus. Lille: Matias Fernandez, Berke Ozer.
Nästa match:
Röda Stjärnan: FCSB, hemma, 27 november
Lille: NK Dinamo Zagreb, hemma, 27 november
