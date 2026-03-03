1–0-seger för Sunderland mot Leeds – Habib Diarra matchhjälte

Sunderland segrade – 1–0 mot Leeds

Habib Diarra avgjorde för Sunderland

Andra raka nederlaget för Leeds

Sunderland vann bortamatchen mot Leeds i Premier League med 1–0. Matchens enda mål stod Habib Diarra för i andra halvleken.

Det här var Sunderlands nionde nolla den här säsongen.

Brighton nästa för Sunderland

Leeds har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunderland har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–8 i målskillnad.

Sunderlands nya tabellposition är elfte plats medan Leeds är på 15:e plats.

Nästa motstånd för Leeds är Crystal Palace. Lagen möts söndag 15 mars 15.00 på Selhurst Park. Sunderland tar sig an Brighton hemma lördag 14 mars 16.00.

Leeds–Sunderland 0–1 (0–0)

Premier League, Elland Road

Mål: 0–1 (70) Habib Diarra.

Varningar, Leeds: Wilfried Gnonto. Sunderland: Luke O’Nien, Habib Diarra, Omar Alderete.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 1-2-2

Sunderland: 1-1-3

Nästa match:

Leeds: Crystal Palace FC, borta, 15 mars 15.00

Sunderland: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 14 mars 16.00