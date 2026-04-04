1–0-seger för Trelleborg mot Sandvikens IF – Elina Lenir matchhjälte

Trelleborg vann med 1–0 mot Sandvikens IF

Elina Lenir avgjorde för Trelleborg

Andra raka segern för Trelleborg

Trelleborg vann hemmamatchen mot Sandvikens IF i Elitettan med 1–0. Matchens enda mål stod Elina Lenir för i andra halvleken.

– Skönt att hålla nollan. Svår gräsmatta att bemästra. Fint inlägg och bra tajmat av Elina, kommenterade Trelleborgs huvudtränare Joakim Felldin.

Trelleborg har startat med två raka segrar, efter 4–2 mot BK Häcken Utveckling i premiären.

Trelleborg tar sig an Enskede i nästa match hemma söndag 26 april 15.00. Sandvikens IF möter Kif Örebro hemma lördag 25 april 14.00.

Trelleborg–Sandvikens IF 1–0 (0–0)

Elitettan, Vångavallen

Mål: 1–0 (57) Elina Lenir.

