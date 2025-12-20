1–0-seger för Union Berlin mot Köln – Andras Schafer matchhjälte

Union Berlins starka defensiv briljerade

Heidenheim nästa för Köln

Lagen möts igen 2 maj på Alte Foersterei

Union Berlin vann bortamatchen mot Köln i Bundesliga med 1–0. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Andras Schafer.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Union Berlins målvakter höll nollan.

Andras Schafer blev matchvinnare

Köln har två oavgjorda och tre förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Union Berlin har tre vinster och två förluster och 7–6 i målskillnad.

Den 2 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Alte Foersterei.

Nästa motstånd för Union Berlin är Mainz. Lagen möts lördag 10 januari 15.30 på Alte Foersterei.

Köln–Union Berlin 0–1 (0–0)

Bundesliga, RheinEnergieSTADION

Mål: 0–1 (90) Andras Schafer.

Varningar, Köln: Tom Krauss, Sebastian Sebulonsen. Union Berlin: Christopher Trimmel, Frederik Rönnow, Josip Juranovic, Andras Schafer, Aljoscha Kemlein.

Utvisningar, Köln: Rav Van Den Berg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köln: 0-2-3

Union Berlin: 3-0-2

Nästa match:

Union Berlin: FSV Mainz, hemma, 10 januari 15.30