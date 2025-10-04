1–0-seger för Werder Bremen mot St Pauli – Samuel Mbangula Tshifunda matchhjälte
- Seger för Werder Bremen med 1–0 mot St Pauli
- Samuel Mbangula Tshifunda matchvinnare för Werder Bremen
- Tredje raka förlusten för St Pauli
Werder Bremen vann hemmamatchen mot St Pauli i Bundesliga med 1–0. Samuel Mbangula Tshifunda gjorde matchens enda mål i första halvleken.
Werder Bremen–St Pauli – mål för mål
Werder Bremen har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Pauli har två vinster och tre förluster och 5–6 i målskillnad. Förlusten var St Paulis andra uddamålsförlust.
Lagen möts igen 21 februari på Millerntor-Stadion.
I nästa match möter Werder Bremen Heidenheim borta på lördag 18 oktober 15.30. St Pauli möter Hoffenheim söndag 19 oktober 17.30 hemma.
Werder Bremen–St Pauli 1–0 (1–0)
Bundesliga, Weserstadion
Mål: 1–0 (2) Samuel Mbangula Tshifunda.
Varningar, Werder Bremen: Jens Stage, Marco Grull, Cameron Puertas.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Werder Bremen: 2-1-2
St Pauli: 2-0-3
Nästa match:
Werder Bremen: FC Heidenheim, borta, 18 oktober
St Pauli: TSG Hoffenheim, hemma, 19 oktober
