1–0-seger för Werder Bremen mot St Pauli – Samuel Mbangula Tshifunda matchhjälte

Seger för Werder Bremen med 1–0 mot St Pauli

Samuel Mbangula Tshifunda matchvinnare för Werder Bremen

Tredje raka förlusten för St Pauli

Werder Bremen vann hemmamatchen mot St Pauli i Bundesliga med 1–0. Samuel Mbangula Tshifunda gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Werder Bremen–St Pauli – mål för mål

Werder Bremen har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Pauli har två vinster och tre förluster och 5–6 i målskillnad. Förlusten var St Paulis andra uddamålsförlust.

Lagen möts igen 21 februari på Millerntor-Stadion.

I nästa match möter Werder Bremen Heidenheim borta på lördag 18 oktober 15.30. St Pauli möter Hoffenheim söndag 19 oktober 17.30 hemma.

Werder Bremen–St Pauli 1–0 (1–0)

Bundesliga, Weserstadion

Mål: 1–0 (2) Samuel Mbangula Tshifunda.

Varningar, Werder Bremen: Jens Stage, Marco Grull, Cameron Puertas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Werder Bremen: 2-1-2

St Pauli: 2-0-3

Nästa match:

Werder Bremen: FC Heidenheim, borta, 18 oktober

St Pauli: TSG Hoffenheim, hemma, 19 oktober