1–1 för Atalanta – åttonde matchen i rad utan förlust

Genoa nästa för Cremonese

Cremonese och Atalanta kryssade

Marco Brescianini kvitterade i 84:e minuten

Det blev 1–1 (0–0) mellan Cremonese och gästande Atalanta när lagen möttes på lördagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Atalanta i Serie A.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Atalanta.

Cremonese–Atalanta – mål för mål

Det dröjde till den 78:e minuten innan Jamie Vardy gav Cremonese ledningen.

Med sex minuter kvar att spela kvitterade Atalanta genom Marco Brescianini. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Atalantas nya tabellposition är sjunde plats medan Cremonese är på tionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari.

Nästa motstånd för Atalanta är Milan. Lagen möts tisdag 28 oktober 20.45.

Cremonese–Atalanta 1–1 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (78) Jamie Vardy, 1–1 (84) Marco Brescianini.

Varningar, Cremonese: Franco Vazquez, Romano Floriani Mussolini, Jamie Vardy. Atalanta: Gianluca Scamacca.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 0-4-1

Atalanta: 1-4-0

Nästa match:

Atalanta: Milan, hemma, 28 oktober