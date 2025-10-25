1–1 för Atalanta – åttonde matchen i rad utan förlust
- Genoa nästa för Cremonese
- Cremonese och Atalanta kryssade
- Marco Brescianini kvitterade i 84:e minuten
Det blev 1–1 (0–0) mellan Cremonese och gästande Atalanta när lagen möttes på lördagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Atalanta i Serie A.
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Atalanta.
Cremonese–Atalanta – mål för mål
Det dröjde till den 78:e minuten innan Jamie Vardy gav Cremonese ledningen.
Med sex minuter kvar att spela kvitterade Atalanta genom Marco Brescianini. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Atalantas nya tabellposition är sjunde plats medan Cremonese är på tionde plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari.
Nästa motstånd för Atalanta är Milan. Lagen möts tisdag 28 oktober 20.45.
Cremonese–Atalanta 1–1 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (78) Jamie Vardy, 1–1 (84) Marco Brescianini.
Varningar, Cremonese: Franco Vazquez, Romano Floriani Mussolini, Jamie Vardy. Atalanta: Gianluca Scamacca.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Cremonese: 0-4-1
Atalanta: 1-4-0
Nästa match:
Atalanta: Milan, hemma, 28 oktober
