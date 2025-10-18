1–1 för Leicester – åttonde matchen i rad utan förlust

Hull nästa motstånd för Leicester

Oavgjort i mötet mellan Leicester och Portsmouth

John Swift kvitterade i 58:e minuten

Det blev 1–1 (1–0) mellan Leicester och gästande Portsmouth när lagen möttes på King Power Stadium på lördagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Leicester i Championship.

Leicester–Portsmouth – mål för mål

Aaron Ramsey gav Leicester ledningen i 26:e minuten. John Swift slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Portsmouth. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Leicesters femte oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Leicester ligger på fjärde plats i tabellen och Portsmouth är på 14:e plats. Ett fint lyft för Portsmouth som låg på 19:e plats så sent som den 30 september.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 april på Fratton Park.

Leicester möter Hull i nästa match borta tisdag 21 oktober 20.45. Portsmouth möter samma dag Coventry hemma.

Leicester–Portsmouth 1–1 (1–0)

Championship, King Power Stadium

Mål: 1–0 (26) Aaron Ramsey, 1–1 (58) John Swift.

Varningar, Leicester: Ricardo Pereira. Portsmouth: Andre Dozzell, Yang Min-Hyeok.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 1-4-0

Portsmouth: 1-2-2

Nästa match:

Leicester: Hull City AFC, borta, 21 oktober

Portsmouth: Coventry City FC, hemma, 21 oktober