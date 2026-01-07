1–1 för Manchester City – nionde matchen i rad utan förlust

Kryss mellan Manchester City och Brighton

Kaoru Mitoma kvitterade i 60:e minuten

Manchester City nu andra, Brighton på elfte plats

Det blev 1–1 (1–0) mellan Manchester City och gästande Brighton när lagen möttes på Etihad Stadium på onsdagen. Det innebär nionde matchen i rad utan förlust för Manchester City i Premier League.

Manchester City–Brighton – mål för mål

Manchester City tog ledningen i minut 41 genom Erling Haaland på straff.

Kaoru Mitoma slog till med en halvtimme kvar att spela och kvitterade för Brighton. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Manchester City har två segrar och tre oavgjorda och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brighton har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Brighton nu ligger på elfte plats i tabellen. Manchester City är på andra plats.

Nästa motstånd för Manchester City är Manchester United. Lagen möts lördag 17 januari 13.30 på Old Trafford. Brighton tar sig an Bournemouth hemma måndag 19 januari 21.00.

Manchester City–Brighton 1–1 (1–0)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (41) Erling Haaland, 1–1 (60) Kaoru Mitoma.

Varningar, Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Pep Guardiola. Brighton: Pascal Gross, Lewis Dunk, Kaoru Mitoma, Maxim De Cuyper, Tom Watson, Jan Paul Van Hecke.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 2-3-0

Brighton: 1-3-1

Nästa match:

Manchester City: Manchester United, borta, 17 januari 13.30

Brighton: AFC Bournemouth, hemma, 19 januari 21.00