1–1 mellan Parma och Cagliari i Serie A

Parma och Cagliari kryssade

Gaetano Oristanio kvitterade i 83:e minuten

Parma nu elfte, Cagliari på 13:e plats

Parma och Cagliari fick en poäng var i mötet i Serie A på Stadio Ennio Tardini. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Cagliari.

Parma–Cagliari – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Michael Folorunsho 1–0 till Cagliari i den 63:e minuten efter förarbete från Sebastiano Esposito. Med sju minuter kvar att spela kvitterade Parma genom Gaetano Oristanio. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Parma har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cagliari har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–5 i målskillnad.

För Parma gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Cagliari är på 13:e plats. Parma var på 15:e plats i tabellen för 20 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagens första möte för säsongen vann Cagliari med 2–0.

Nästa motstånd för Parma är Fiorentina. Cagliari tar sig an Como hemma. Båda matcherna spelas söndag 8 mars 18.00.

Parma–Cagliari 1–1 (0–0)

Serie A, Stadio Ennio Tardini

Mål: 0–1 (63) Michael Folorunsho (Sebastiano Esposito), 1–1 (83) Gaetano Oristanio.

Varningar, Parma: Lautaro Valenti, Mateo Pellegrino. Cagliari: Adam Obert, Alberto Dossena, Juan Rodriguez, Ibrahim Sulemana.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Parma: 3-1-1

Cagliari: 1-2-2

Nästa match:

Parma: Fiorentina, borta, 8 mars 18.00

Cagliari: Como 1907, hemma, 8 mars 18.00