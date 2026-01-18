1–1 mellan Rennes och Le Havre i Ligue 1 herr

1–1 mellan Rennes och Le Havre

Breel Embolo kvitterade i 86:e minuten

Lorient nästa motstånd för Rennes

Rennes och Le Havre delade på poängen i mötet på Roazhon Park i Ligue 1 herr. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Rennes–Le Havre – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Felix Mambimbi 1–0 till gästande Le Havre i den 69:e minuten på pass av Rassoul Ndiaye. Kvitteringen kom med fyra minuter kvar att spela när Breel Embolo slog till och gjorde mål för Rennes. 1–1-målet blev matchens sista.

Rennes har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Le Havre har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad.

Lördag 24 januari möter Rennes Lorient hemma 17.00 och Le Havre möter Monaco hemma 19.00.

Rennes–Le Havre 1–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 0–1 (69) Felix Mambimbi (Rassoul Ndiaye), 1–1 (86) Breel Embolo.

Varningar, Rennes: Mousa Tamari. Le Havre: Simon Ebonog, Kenny Quetant, Lionel Mpasi-Nzau, Mbwana Samatta.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rennes: 3-1-1

Le Havre: 1-2-2

Nästa match:

Rennes: Lorient, hemma, 24 januari 17.00

Le Havre: AS Monaco, hemma, 24 januari 19.00