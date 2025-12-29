1–1 när Birmingham och Southampton delade på poängen

Birmingham och Southampton kryssade

Cameron Archer kvitterade i 71:a minuten

Birmingham nu 15:e, Southampton på 13:e plats

Birmingham och Southampton fick en poäng var i mötet i Championship på St Andrew’s Knighthead Park. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Southampton.

Birmingham–Southampton – mål för mål

Inget av lagen spräckte nollan under första halvlek men efter pausen slog Phil Neumann till efter förarbete av Jack Robinson och gav Birmingham ledningen.

I den 71:a minuten kvitterade Cameron Archer för Southampton på pass av Elias Jelert. 1–1-målet blev matchens sista.

Birmingham har tre oavgjorda och två förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Southampton har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–8 i målskillnad.

För Southampton gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Birmingham är på 15:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Southampton med 3–1.

Nästa motstånd för Southampton är Millwall. Lagen möts torsdag 1 januari 16.00 på St. Mary’s Stadium.

Birmingham–Southampton 1–1 (0–0)

Championship, St Andrew’s Knighthead Park

Mål: 1–0 (49) Phil Neumann (Jack Robinson), 1–1 (71) Cameron Archer (Elias Jelert).

Varningar, Birmingham: Phil Neumann. Southampton: Nathan Wood, Caspar Jander.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 0-3-2

Southampton: 1-2-2

Nästa match:

Southampton: Millwall FC, hemma, 1 januari 16.00