1–1 när Birmingham och Southampton delade på poängen

- Birmingham och Southampton kryssade
- Cameron Archer kvitterade i 71:a minuten
- Birmingham nu 15:e, Southampton på 13:e plats
Birmingham och Southampton fick en poäng var i mötet i Championship på St Andrew’s Knighthead Park. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Southampton.
Birmingham–Southampton – mål för mål
Inget av lagen spräckte nollan under första halvlek men efter pausen slog Phil Neumann till efter förarbete av Jack Robinson och gav Birmingham ledningen.
I den 71:a minuten kvitterade Cameron Archer för Southampton på pass av Elias Jelert. 1–1-målet blev matchens sista.
Birmingham har tre oavgjorda och två förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Southampton har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–8 i målskillnad.
För Southampton gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Birmingham är på 15:e plats.
Lagens första möte för säsongen vann Southampton med 3–1.
Nästa motstånd för Southampton är Millwall. Lagen möts torsdag 1 januari 16.00 på St. Mary’s Stadium.
Birmingham–Southampton 1–1 (0–0)
Championship, St Andrew’s Knighthead Park
Mål: 1–0 (49) Phil Neumann (Jack Robinson), 1–1 (71) Cameron Archer (Elias Jelert).
Varningar, Birmingham: Phil Neumann. Southampton: Nathan Wood, Caspar Jander.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Birmingham: 0-3-2
Southampton: 1-2-2
Nästa match:
Southampton: Millwall FC, hemma, 1 januari 16.00
