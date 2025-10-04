1–1 när Derby County och Southampton delade på poängen
- Oavgjort i mötet mellan Derby County och Southampton
- Patrick Agyemang kvitterade i 40:e minuten
- Derby County nu 20:e, Southampton på 16:e plats
Det blev en poäng var när Derby County och Southampton spelade oavgjort i mötet i Championship på Pride Park Stadium på lördagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Derby County.
Derby County–Southampton – mål för mål
Adam Armstrong öppnade målskyttet redan i sjunde minuten och gav Southampton en tidig ledning.
Derby County kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Patrick Agyemang. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.
Derby County har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Southampton har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad. Det här var Derby Countys femte oavgjorda match den här säsongen.
För Southampton gör resultatet att man nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Derby County är på 20:e plats.
Lagen möts på nytt på St. Mary’s Stadium den 11 april.
I nästa match möter Derby County Oxford United borta och Southampton möter Swansea City hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 13.30.
Derby County–Southampton 1–1 (1–1)
Championship, Pride Park Stadium
Mål: 0–1 (7) Adam Armstrong, 1–1 (40) Patrick Agyemang.
Varningar, Derby County: Craig Forsyth, Andreas Weimann, Lewis Travis, Max Johnston. Southampton: Flynn Downes, Ross Stewart.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Derby County: 1-3-1
Southampton: 1-3-1
Nästa match:
Derby County: Oxford Utd, borta, 18 oktober
Southampton: Swansea City FC, hemma, 18 oktober
Den här artikeln handlar om: