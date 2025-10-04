1–1 när Derby County och Southampton delade på poängen

Oavgjort i mötet mellan Derby County och Southampton

Patrick Agyemang kvitterade i 40:e minuten

Derby County nu 20:e, Southampton på 16:e plats

Det blev en poäng var när Derby County och Southampton spelade oavgjort i mötet i Championship på Pride Park Stadium på lördagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Derby County.

Derby County–Southampton – mål för mål

Adam Armstrong öppnade målskyttet redan i sjunde minuten och gav Southampton en tidig ledning.

Derby County kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Patrick Agyemang. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Derby County har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Southampton har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad. Det här var Derby Countys femte oavgjorda match den här säsongen.

För Southampton gör resultatet att man nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Derby County är på 20:e plats.

Lagen möts på nytt på St. Mary’s Stadium den 11 april.

I nästa match möter Derby County Oxford United borta och Southampton möter Swansea City hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 13.30.

Derby County–Southampton 1–1 (1–1)

Championship, Pride Park Stadium

Mål: 0–1 (7) Adam Armstrong, 1–1 (40) Patrick Agyemang.

Varningar, Derby County: Craig Forsyth, Andreas Weimann, Lewis Travis, Max Johnston. Southampton: Flynn Downes, Ross Stewart.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 1-3-1

Southampton: 1-3-1

Nästa match:

Derby County: Oxford Utd, borta, 18 oktober

Southampton: Swansea City FC, hemma, 18 oktober