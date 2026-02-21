1–1 när Real Betis och Rayo Vallecano delade på poängen

Real Betis och Rayo Vallecano kryssade

Isi Palazon kvitterade i 42:a minuten

Sevilla nästa för Real Betis

Real Betis och Rayo Vallecano delade på poängen i mötet på Estadio de La Cartuja i La Liga. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Real Betis–Rayo Vallecano – mål för mål

Real Betis fick en bra start på matchen när Cedric Bakambu gjorde målet redan i 16:e minuten. Rayo Vallecano kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Isi Palazon. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

Nästa motstånd för Real Betis är Sevilla. Lagen möts söndag 1 mars 18.30 på Estadio de La Cartuja. Rayo Vallecano tar sig an Atlethic Bilbao hemma lördag 28 februari 14.00.

Real Betis–Rayo Vallecano 1–1 (1–1)

La Liga, Estadio de La Cartuja

Mål: 1–0 (16) Cedric Bakambu, 1–1 (42) Isi Palazon.

Varningar, Real Betis: Pablo Fornals, Diego Llorente, Valentin Gomez, Nelson Deossa. Rayo Vallecano: Alfonso Espino, Gerard Gumbau, Nobel Mendy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 3-1-1

Rayo Vallecano: 1-1-3

Nästa match:

Real Betis: Sevilla, hemma, 1 mars 18.30

Rayo Vallecano: Athletic Bilbao, hemma, 28 februari 14.00