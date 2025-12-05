1–1 slutade toppmötet mellan Benfica och Sporting Lissabon

Kryss mellan Benfica och Sporting Lissabon

Georgiy Sudakov kvitterade i 27:e minuten

Benfica nu tredje, Sporting Lissabon på andra plats

Det blev oavgjort, 1–1 (1–1), mellan de båda topplagen i Primeira Liga herr, Benfica och Sporting Lissabon på Estádio da Luz, på fredagen.

Det betyder att Benfica ännu inte har förlorat den här säsongen, efter åtta vinster och fem oavgjorda matcher.

Benfica–Sporting Lissabon – mål för mål

Sporting Lissabon gjorde första målet när Pedro Goncalves nätade redan i tolfte minuten.

Benfica kvitterade till 1–1 i 27:e minuten när Georgiy Sudakov hittade rätt. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

På stopptid fick Benfica Gianluca Prestianni utvisad och laget fick spela de sista minuterna med en spelare mindre.

Benfica har tre segrar och två oavgjorda och 13–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sporting Lissabon har fyra vinster och en oavgjord och 12–2 i målskillnad. Det här var Benficas femte oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Benfica ligger kvar på tredje plats och Sporting Lissabon på andra plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann SL Benfica med 1–0.

I nästa omgång har Benfica Moreirense borta på Parque Joaquim de Almeida Freitas, söndag 14 december 19.00. Sporting Lissabon spelar hemma mot AVS lördag 13 december 21.30.

Benfica–Sporting Lissabon 1–1 (1–1)

Primeira Liga herr, Estádio da Luz

Mål: 0–1 (12) Pedro Goncalves, 1–1 (27) Georgiy Sudakov.

Varningar, Benfica: Vangelis Pavlidis, Leandro Barreiro. Sporting Lissabon: Pedro Goncalves, Hidemasa Morita, Maxi Araujo, Ivan Fresneda, Luis Suarez.

Utvisningar, Benfica: Gianluca Prestianni.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 3-2-0

Sporting Lissabon: 4-1-0

Nästa match:

Benfica: Moreirense, borta, 14 december

Sporting Lissabon: AVS Futebol, hemma, 13 december