1–1 slutade toppmötet mellan Porto och Sporting Lissabon

Porto och Sporting Lissabon kryssade

Luis Suarez kvitterade på tilläggstid

Porto nu första, Sporting Lissabon på andra plats

De båda topplagen i Primeira Liga herr, Porto och gästande Sporting Lissabon, spelade oavgjort, 1–1 (0–0), i matchen mellan lagen på måndagen.

Resultatet innebär 17:e matchen i rad utan förlust för Sporting Lissabon.

Porto–Sporting Lissabon – mål för mål

Seko Fofana gjorde 1–0 till Porto först i den 76:e minuten. Kvitteringen kom på tilläggstid när Luis Suarez slog till och gjorde mål för Sporting Lissabon. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här betyder att Porto är i fortsatt serieledning, med 56 poäng efter 21 matcher och Sporting Lissabon på andra plats med 52 poäng. Fyra poäng skiljer lagen åt.

När lagen senast möttes vann Porto med 2–1.

Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Famalicao. Lagen möts söndag 15 februari 21.30 på Estadio Jose Alvalade.

Porto–Sporting Lissabon 1–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio do Dragao

Mål: 1–0 (76) Seko Fofana, 1–1 (90) Luis Suarez.

Varningar, Porto: Victor Froholdt, Deniz Gül. Sporting Lissabon: Hidemasa Morita, Ousmane Diomande, Morten Hjulmand, Luis Suarez, Maximiliano Araujo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 3-1-1

Sporting Lissabon: 3-2-0

Nästa match:

Sporting Lissabon: FC Famalicao, hemma, 15 februari 21.30