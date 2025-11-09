Prenumerera

Logga in

2–0 för Bologna – åttonde matchen i rad utan förlust

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Bologna vann med 2–0 mot Napoli

  • Thijs Dallinga matchvinnare för Bologna

  • Andra raka segern för Bologna

Det blev 2–0 (0–0) mellan Bologna och gästande Napoli när lagen möttes på söndagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Bologna i Serie A.

Det här var femte gången den här säsongen som Bologna höll nollan.

Udinese nästa för Bologna

Efter pausen slog Thijs Dallinga till och gav Bologna ledningen.

I 66:e minuten nätade Jhon Lucumi och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Lagen möts på nytt den 10 maj.

Lördag 22 november möter Bologna Udinese borta 15.00 och Napoli möter Atalanta hemma 20.45.

Bologna–Napoli 2–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (50) Thijs Dallinga, 2–0 (66) Jhon Lucumi.

Varningar, Bologna: Riccardo Orsolini. Napoli: David Neres, Rasmus Höjlund, Noa Lang.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 3-2-0

Napoli: 2-1-2

Nästa match:

Bologna: Udinese, borta, 22 november

Napoli: Atalanta, hemma, 22 november

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt