2–0 för Bologna – åttonde matchen i rad utan förlust
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det blev 2–0 (0–0) mellan Bologna och gästande Napoli när lagen möttes på söndagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Bologna i Serie A.
Det här var femte gången den här säsongen som Bologna höll nollan.
Udinese nästa för Bologna
Efter pausen slog Thijs Dallinga till och gav Bologna ledningen.
I 66:e minuten nätade Jhon Lucumi och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.
Lagen möts på nytt den 10 maj.
Lördag 22 november möter Bologna Udinese borta 15.00 och Napoli möter Atalanta hemma 20.45.
Bologna–Napoli 2–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (50) Thijs Dallinga, 2–0 (66) Jhon Lucumi.
Varningar, Bologna: Riccardo Orsolini. Napoli: David Neres, Rasmus Höjlund, Noa Lang.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bologna: 3-2-0
Napoli: 2-1-2
Nästa match:
Bologna: Udinese, borta, 22 november
Napoli: Atalanta, hemma, 22 november
Den här artikeln handlar om: