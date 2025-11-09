2–0 för Bologna – åttonde matchen i rad utan förlust

Bologna vann med 2–0 mot Napoli

Thijs Dallinga matchvinnare för Bologna

Andra raka segern för Bologna

Det blev 2–0 (0–0) mellan Bologna och gästande Napoli när lagen möttes på söndagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Bologna i Serie A.

Det här var femte gången den här säsongen som Bologna höll nollan.

Udinese nästa för Bologna

Efter pausen slog Thijs Dallinga till och gav Bologna ledningen.

I 66:e minuten nätade Jhon Lucumi och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Lagen möts på nytt den 10 maj.

Lördag 22 november möter Bologna Udinese borta 15.00 och Napoli möter Atalanta hemma 20.45.

Bologna–Napoli 2–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (50) Thijs Dallinga, 2–0 (66) Jhon Lucumi.

Varningar, Bologna: Riccardo Orsolini. Napoli: David Neres, Rasmus Höjlund, Noa Lang.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 3-2-0

Napoli: 2-1-2

Nästa match:

Bologna: Udinese, borta, 22 november

Napoli: Atalanta, hemma, 22 november