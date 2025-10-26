2–0 mot Lorient gjorde Angers till segrare igen
- Angers-seger med 2–0 mot Lorient
- Prosper Peter matchvinnare för Angers
- Angers höll tätt bakåt
Spelarna i Angers fick äntligen njuta av en seger igen, efter 2–0 (1–0) hemma mot Lorient. Segern var den första efter sju matcher i rad utan seger i Ligue 1 herr.
Marseille nästa för Angers
Prosper Peter öppnade målskyttet redan i 16:e minuten och gav Angers en tidig ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Sidiki Cherif och ökade ledningen för Angers. 2–0-målet blev matchens sista.
Angers har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lorient har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–9 i målskillnad.
Lagen möts på nytt på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir den 15 februari.
Nästa motstånd för Angers är Marseille. Lagen möts onsdag 29 oktober 21.05 på Orange Velodrome.
Angers–Lorient 2–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa
Mål: 1–0 (16) Prosper Peter, 2–0 (59) Sidiki Cherif.
Varningar, Angers: Jordan Lefort.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Angers: 1-1-3
Lorient: 1-2-2
Nästa match:
Angers: Olympique Marseille, borta, 29 oktober
