2–0 mot Lorient gjorde Angers till segrare igen

Angers-seger med 2–0 mot Lorient

Prosper Peter matchvinnare för Angers

Angers höll tätt bakåt

Spelarna i Angers fick äntligen njuta av en seger igen, efter 2–0 (1–0) hemma mot Lorient. Segern var den första efter sju matcher i rad utan seger i Ligue 1 herr.

Marseille nästa för Angers

Prosper Peter öppnade målskyttet redan i 16:e minuten och gav Angers en tidig ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Sidiki Cherif och ökade ledningen för Angers. 2–0-målet blev matchens sista.

Angers har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lorient har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–9 i målskillnad.

Lagen möts på nytt på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir den 15 februari.

Nästa motstånd för Angers är Marseille. Lagen möts onsdag 29 oktober 21.05 på Orange Velodrome.

Angers–Lorient 2–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa

Mål: 1–0 (16) Prosper Peter, 2–0 (59) Sidiki Cherif.

Varningar, Angers: Jordan Lefort.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Angers: 1-1-3

Lorient: 1-2-2

Nästa match:

Angers: Olympique Marseille, borta, 29 oktober