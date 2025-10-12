Olivia Johansson tvåmålsskytt när Helsingborg vann

Helsingborg vann med 2–0 mot Älmhult

Helsingborgs femte seger på de senaste sex matcherna

Helsingborgs Olivia Johansson tvåmålsskytt

Helsingborg tog en säker seger på hemmaplan mot Älmhult i division 1 södra dam. Matchen slutade 2–0 (1–0) efter två mål av Olivia Johansson.

Segern var Helsingborgs femte på de senaste sex matcherna.

Helsingborg–Älmhult – mål för mål

Med en omgång kvar är Helsingborg på sjätte plats i tabellen medan Älmhult är på tionde plats.

Nästa motstånd för Helsingborg är Örby. Älmhult tar sig an Qviding hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 14.00.