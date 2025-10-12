Olivia Johansson tvåmålsskytt när Helsingborg vann
- Helsingborg vann med 2–0 mot Älmhult
- Helsingborgs femte seger på de senaste sex matcherna
- Helsingborgs Olivia Johansson tvåmålsskytt
Helsingborg tog en säker seger på hemmaplan mot Älmhult i division 1 södra dam. Matchen slutade 2–0 (1–0) efter två mål av Olivia Johansson.
Segern var Helsingborgs femte på de senaste sex matcherna.
Helsingborg–Älmhult – mål för mål
Med en omgång kvar är Helsingborg på sjätte plats i tabellen medan Älmhult är på tionde plats.
Nästa motstånd för Helsingborg är Örby. Älmhult tar sig an Qviding hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 14.00.
