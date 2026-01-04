2–1 mot Angers gjorde Le Havre till segrare igen

Le Havre vann med 2–1 mot Angers

Noam Obougou avgjorde för Le Havre

Louis Mouton ende målskytt för Angers

Spelarna i Le Havre fick äntligen njuta av en seger igen, efter 2–1 (1–0) på hemmaplan mot Angers. Segern var den första efter sex matcher i rad utan seger i Ligue 1 herr.

Noam Obougou slog till efter 81 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Le Havre–Angers – mål för mål

Kenny Quetant gjorde 1–0 till Le Havre i 21:a minuten.

I 55:e minuten slog Louis Mouton till och kvitterade för Angers.

Men med nio minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Noam Obougou.

Den 19 april spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Raymond Kopa.

Nästa motstånd för Le Havre är Rennes. Lagen möts söndag 18 januari 17.15 på Roazhon Park. Angers tar sig an Marseille hemma lördag 17 januari 21.05.

Le Havre–Angers 2–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Mål: 1–0 (21) Kenny Quetant, 1–1 (55) Louis Mouton, 2–1 (81) Noam Obougou.

Varningar, Le Havre: Felix Mambimbi. Angers: Carlens Arcus.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Le Havre: 1-1-3

Angers: 3-0-2

Nästa match:

Le Havre: Stade Rennais FC, borta, 18 januari 17.15

Angers: Olympique Marseille, hemma, 17 januari 21.05