IFK Norrköping vann med 2–1 mot Brommapojkarna

Wilma Leidhammar matchvinnare för IFK Norrköping

Andra raka nederlaget för Brommapojkarna

Spelarna i IFK Norrköping fick äntligen njuta av en seger igen, efter 2–1 (1–0) borta mot Brommapojkarna. Segern var den första efter nio matcher i rad utan seger i Damallsvenskan.

Linköping nästa för IFK Norrköping

Gästerna IFK Norrköping startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fem minuter slog Vesna Milivojevic till framspelad av Wilma Leidhammar. I 55:e minuten nätade Wilma Leidhammar, framspelad av Dana Leskinen och gjorde 0–2.

Brommapojkarnas Johanna Svedberg gjorde 1–2 i 67:e minuten på pass av Julia Olsson. Fler mål än så blev det inte för Brommapojkarna.

Det här var Brommapojkarnas femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IFK Norrköpings andra uddamålsseger.

För Brommapojkarna gör resultatet att laget nu ligger på tolfte plats i tabellen, medan IFK Norrköping är på nionde plats.

I nästa match möter Brommapojkarna Alingsås IF borta på lördag 16 augusti 14.00. IFK Norrköping möter Linköping söndag 17 augusti 13.00 hemma.

Brommapojkarna–IFK Norrköping 1–2 (0–1)

Damallsvenskan, Grimsta IP

Mål: 0–1 (5) Vesna Milivojevic (Wilma Leidhammar), 0–2 (55) Wilma Leidhammar (Dana Leskinen), 1–2 (67) Johanna Svedberg (Julia Olsson).

Varningar, IFK Norrköping: Maya Antoine.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brommapojkarna: 0-1-4

IFK Norrköping: 1-3-1

Nästa match:

Brommapojkarna: Alingsås IF FF, borta, 16 augusti

IFK Norrköping: Linköpings FC, hemma, 17 augusti