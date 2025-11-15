2–2 mellan Team TG och Gamla Upsala SK Dam i Elitettan

2–2 mellan Team TG och Gamla Upsala SK Dam

Lovisa Call kvitterade i 45:e minuten

Team TG nu elfte, Gamla Upsala SK Dam på tionde plats

Det blev en poäng var när Team TG och Gamla Upsala SK Dam spelade oavgjort i mötet i Elitettan på Umeå Energi Arena på lördagen. Matchen slutade 2–2 (2–2).

Team TG–Gamla Upsala SK Dam – mål för mål

Gamla Upsala SK Dam gjorde 0–1 efter 23 minuters spel.

Team TG kvitterade till 1–1 i 34:e minuten när Linnea Lindström hittade rätt.

I 39:e minuten tog laget också ledningen när Linnea Lindström återigen fick träff.

Bara sex minuter senare var det Lovisa Call som såg till att Gamla Upsala SK Dam kvitterade till 2–2. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 2–2.

Team TG har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Gamla Upsala SK Dam har en oavgjord och fyra förluster och 4–17 i målskillnad. Det här var Team TG:s fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Resultaten i sista omgången innebär att Team TG slutar på elfte plats och Gamla Upsala SK Dam på tionde plats.

Team TG–Gamla Upsala SK Dam 2–2 (2–2)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (23) Julia Edholm, 1–1 (34) Linnea Lindström, 2–1 (39) Linnea Lindström, 2–2 (45) Lovisa Call.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 1-2-2

Gamla Upsala SK Dam: 0-1-4