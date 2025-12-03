3–0 för Real Madrid – åttonde matchen i rad utan förlust

Seger för Real Madrid med 3–0 mot Atlethic Bilbao

Kylian Mbappe gjorde två mål för Real Madrid

Elfte segern för Real Madrid

Det blev 0–3 (0–2) mellan Atlethic Bilbao och gästande Real Madrid när lagen möttes på San Mamés på onsdagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Real Madrid i La Liga.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Real Madrid höll nollan.

Kylian Mbappe tvåmålsskytt för Real Madrid

Kylian Mbappe slog till redan i sjunde minuten och gav gästerna Real Madrid ledningen.

Real Madrid gjorde också 0–2 alldeles före halvtidspausen genom Eduardo Camavinga.

Real Madrid gjorde också 0–3 genom Kylian Mbappe i 59:e minuten.

Resultatet innebär att Atlethic Bilbao ligger kvar på åttonde plats och Real Madrid på andra plats i tabellen.

Den 24 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Real Madrid är Celta Vigo. Lagen möts söndag 7 december 21.00 på Santiago Bernabéu.

Atlethic Bilbao–Real Madrid 0–3 (0–2)

La Liga, San Mamés

Mål: 0–1 (7) Kylian Mbappe, 0–2 (42) Eduardo Camavinga, 0–3 (59) Kylian Mbappe.

Varningar, Atlethic Bilbao: Alex Berenguer, Alejandro Rego Mora.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 2-0-3

Real Madrid: 2-3-0

Nästa match:

Real Madrid: Celta Vigo, hemma, 7 december