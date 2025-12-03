Prenumerera

Logga in

3–0 för Real Madrid – åttonde matchen i rad utan förlust

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Seger för Real Madrid med 3–0 mot Atlethic Bilbao

  • Kylian Mbappe gjorde två mål för Real Madrid

  • Elfte segern för Real Madrid

Det blev 0–3 (0–2) mellan Atlethic Bilbao och gästande Real Madrid när lagen möttes på San Mamés på onsdagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Real Madrid i La Liga.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Real Madrid höll nollan.

Kylian Mbappe tvåmålsskytt för Real Madrid

Kylian Mbappe slog till redan i sjunde minuten och gav gästerna Real Madrid ledningen.

Real Madrid gjorde också 0–2 alldeles före halvtidspausen genom Eduardo Camavinga.

Real Madrid gjorde också 0–3 genom Kylian Mbappe i 59:e minuten.

Resultatet innebär att Atlethic Bilbao ligger kvar på åttonde plats och Real Madrid på andra plats i tabellen.

Den 24 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Real Madrid är Celta Vigo. Lagen möts söndag 7 december 21.00 på Santiago Bernabéu.

Atlethic Bilbao–Real Madrid 0–3 (0–2)

La Liga, San Mamés

Mål: 0–1 (7) Kylian Mbappe, 0–2 (42) Eduardo Camavinga, 0–3 (59) Kylian Mbappe.

Varningar, Atlethic Bilbao: Alex Berenguer, Alejandro Rego Mora.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 2-0-3

Real Madrid: 2-3-0

Nästa match:

Real Madrid: Celta Vigo, hemma, 7 december

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt