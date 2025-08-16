3–1 för FC Stockholm Internazionale – tionde matchen i rad utan förlust

Seger för FC Stockholm Internazionale med 3–1 mot Karlberg

Villiam Dahlström matchvinnare för FC Stockholm Internazionale

Andra förlusten i rad för Karlberg

Det blev 3–1 (1–1) mellan FC Stockholm Internazionale och gästande Karlberg när lagen möttes på Hammarby IP på lördagen. Det innebär tionde matchen i rad utan förlust för FC Stockholm Internazionale i Ettan norra herr.

– Det är alltid speciellt med derby och det betyder mycket för oss och våra supportrar. Samtidigt var vi lite ofokuserade i första halvlek och bjuder in Karlberg, som gör det bra och straffar oss. Efter pausen visar vi dock vilken nivå vi har i laget – då är det inget snack längre. Vi spelar bra och effektiv fotboll, tar våra chanser och får fina mål genom Zlotnik och Onotu, och så förstås Dahlströms riktiga drömmål. Jag är stolt över sättet vi reser oss på i andra halvlek, men vi vet också att vi kan vässa detaljer och bli ännu bättre, kommenterade FC Stockholm Internazionales ledare Anton Solem.

Haninge nästa för FC Stockholm Internazionale

FC Stockholm Internazionale tog en tidig ledning. David Zlotnik slog till, redan i 13:e minuten.

Karlberg kvitterade till 1–1 i 45:e minuten. Direkt efter pausen ökade Villiam Dahlström FC Stockholm Internazionales ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Emmanuel Onotu och ökade ledningen för FC Stockholm Internazionale. Det blev också matchens sista mål.

Det här betyder att FC Stockholm Internazionale nu ligger på andra plats i tabellen, och Karlberg är på åttonde plats.

Söndag 24 augusti spelar FC Stockholm Internazionale borta mot Haninge 13.00 och Karlberg mot Enköping SK Herr borta 16.00 på Enavallen.

FC Stockholm Internazionale–Karlberg 3–1 (1–1)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 1–0 (13) David Zlotnik, 1–1 (45) Självmål, 2–1 (49) Villiam Dahlström, 3–1 (58) Emmanuel Onotu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Stockholm Internazionale: 2-3-0

Karlberg: 1-1-3

Nästa match:

FC Stockholm Internazionale: IFK Haninge, borta, 24 augusti

Karlberg: Enköpings SK FK, borta, 24 augusti