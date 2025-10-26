3–2 mot Osasuna innebär första segern för Celta Vigo

Seger för Celta Vigo med 3–2 mot Osasuna

Celta Vigo avgjorde i 87:e minuten.

Celta Vigos Ferran Jutgla tvåmålsskytt

Celta Vigo har till slut spräckt sin nolla i segerkolumnen i La Liga, efter tio spelade matcher. Säsongens första seger kom på bortaplan mot Osasuna, en match som Celta Vigo vann med 3–2 (1–2).

Pablo Duran slog till efter 87 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Pablo Duran blev matchvinnare

Ferran Jutgla gjorde 1–0 till Celta Vigo i 27:e minuten.

Osasuna kvitterade till 1–1 i 37:e minuten när Ante Budimir fick träff på straff.

Ante Budimir stod för ledningsmålet med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. I 69:e minuten slog Ferran Jutgla till återigen och kvitterade för Celta Vigo.

Det matchavgörande målet kom med tre minuter kvar att spela när Pablo Duran slog till och gjorde 2–3 för Celta Vigo.

Det här var Osasunas femte uddamålsförlust den här säsongen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari.

I nästa match möter Osasuna Real Oviedo borta på måndag 3 november 21.00. Celta Vigo möter Levante söndag 2 november 14.00 borta.

Osasuna–Celta Vigo 2–3 (2–1)

La Liga, El Sadar

Mål: 0–1 (27) Ferran Jutgla, 1–1 (37) Ante Budimir, 2–1 (45) Ante Budimir, 2–2 (69) Ferran Jutgla, 2–3 (87) Pablo Duran.

Varningar, Osasuna: Enzo Boyomo, Abel Bretones, Alejandro Catena. Celta Vigo: Borja Iglesias, Manu Fernandez, Ferran Jutgla, Damian Rodriguez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Osasuna: 1-1-3

Celta Vigo: 1-3-1

Nästa match:

Osasuna: Real Oviedo, borta, 3 november

Celta Vigo: UD Levante, borta, 2 november