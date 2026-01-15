3–2 mot Verona gjorde Bologna till segrare igen

Bologna-seger med 3–2 mot Verona

Santiago Castro avgjorde för Bologna

Andra raka förlusten för Verona

Spelarna i Bologna fick äntligen njuta av en seger igen, efter 3–2 (3–1) på bortaplan mot Verona. Segern var den första efter sju matcher i rad utan seger i Serie A.

Verona–Bologna – mål för mål

Verona gjorde första målet när Gift Orban nätade assisterad av Antoine Bernede redan i 13:e minuten. I 21:a minuten kvitterade Bologna när Riccardo Orsolini slog till. Laget tog ledningen efter en knapp halvtimme genom Jens Odgaard efter förarbete från Benjamin Dominguez. Bologna gjorde också 1–3 i slutminuterna av första halvlek genom Santiago Castro.

Verona reducerade till 2–3 i 71:a minuten.

Bolognas nya tabellposition är åttonde plats medan Verona är på 20:e och sista plats.

Den 8 mars möts lagen återigen, då på Stadio Renato Dell’Ara.

I nästa omgång har Verona Cremonese borta på Stadio Giovanni Zini, måndag 19 januari 18.30. Bologna spelar hemma mot Fiorentina söndag 18 januari 15.00.

Verona–Bologna 2–3 (1–3)

Serie A, Stadio M. A. Bentegodi

Mål: 1–0 (13) Gift Orban (Antoine Bernede), 1–1 (21) Riccardo Orsolini, 1–2 (29) Jens Odgaard (Benjamin Dominguez), 1–3 (44) Santiago Castro, 2–3 (71) Självmål.

Varningar, Verona: Unai Nunez. Bologna: Riccardo Orsolini, Martin Vitik.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 0-1-4

Bologna: 1-2-2

Nästa match:

Verona: Cremonese, borta, 19 januari 18.30

Bologna: Fiorentina, hemma, 18 januari 15.00