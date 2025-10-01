4–0 för Coventry – åttonde matchen i rad utan förlust
- Coventry vann med 4–0 mot Millwall
- Coventrys Haji Wright tvåmålsskytt
- Andra raka segern för Coventry
Det blev 0–4 (0–1) mellan Millwall och gästande Coventry när lagen möttes på onsdagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Coventry i Championship.
Coventry har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.
Haji Wright med två mål för Coventry
Coventry tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Haji Wright framspelad av Brandon Thomas-Asante. I 66:e minuten nätade Haji Wright på nytt, och gjorde 0–2.
Med nio minuter kvar att spela ökade Coventry ledningen genom Ellis Simms.
Coventry gjorde också 0–4 genom Kaine Hayden i 87:e minuten.
Millwall ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Coventry ligger på andra plats.
När lagen senast möttes vann Millwall FC med 2–1.
I nästa match, lördag 4 oktober möter Millwall WBA hemma 16.00 medan Coventry spelar borta mot Sheffield Wednesday 13.30.
Millwall–Coventry 0–4 (0–1)
Championship
Mål: 0–1 (29) Haji Wright (Brandon Thomas-Asante), 0–2 (66) Haji Wright, 0–3 (81) Ellis Simms, 0–4 (87) Kaine Hayden.
Varningar, Millwall: Billy Mitchell, Joe Bryan. Coventry: Haji Wright, Milan van Ewijk.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Millwall: 1-2-2
Coventry: 2-3-0
Nästa match:
Millwall: West Bromwich Albion FC, hemma, 4 oktober
Coventry: Sheffield Wednesday, borta, 4 oktober
