4–0 för Coventry – åttonde matchen i rad utan förlust

Coventry vann med 4–0 mot Millwall

Coventrys Haji Wright tvåmålsskytt

Andra raka segern för Coventry

Det blev 0–4 (0–1) mellan Millwall och gästande Coventry när lagen möttes på onsdagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Coventry i Championship.

Coventry har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Haji Wright med två mål för Coventry

Coventry tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Haji Wright framspelad av Brandon Thomas-Asante. I 66:e minuten nätade Haji Wright på nytt, och gjorde 0–2.

Med nio minuter kvar att spela ökade Coventry ledningen genom Ellis Simms.

Coventry gjorde också 0–4 genom Kaine Hayden i 87:e minuten.

Millwall ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Coventry ligger på andra plats.

När lagen senast möttes vann Millwall FC med 2–1.

I nästa match, lördag 4 oktober möter Millwall WBA hemma 16.00 medan Coventry spelar borta mot Sheffield Wednesday 13.30.

Millwall–Coventry 0–4 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (29) Haji Wright (Brandon Thomas-Asante), 0–2 (66) Haji Wright, 0–3 (81) Ellis Simms, 0–4 (87) Kaine Hayden.

Varningar, Millwall: Billy Mitchell, Joe Bryan. Coventry: Haji Wright, Milan van Ewijk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 1-2-2

Coventry: 2-3-0

Nästa match:

Millwall: West Bromwich Albion FC, hemma, 4 oktober

Coventry: Sheffield Wednesday, borta, 4 oktober