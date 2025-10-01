Prenumerera

4–0 för Coventry – åttonde matchen i rad utan förlust

  • Coventry vann med 4–0 mot Millwall

  • Coventrys Haji Wright tvåmålsskytt

  • Andra raka segern för Coventry

Det blev 0–4 (0–1) mellan Millwall och gästande Coventry när lagen möttes på onsdagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Coventry i Championship.

Coventry har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Haji Wright med två mål för Coventry

Coventry tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Haji Wright framspelad av Brandon Thomas-Asante. I 66:e minuten nätade Haji Wright på nytt, och gjorde 0–2.

Med nio minuter kvar att spela ökade Coventry ledningen genom Ellis Simms.

Coventry gjorde också 0–4 genom Kaine Hayden i 87:e minuten.

Millwall ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Coventry ligger på andra plats.

När lagen senast möttes vann Millwall FC med 2–1.

I nästa match, lördag 4 oktober möter Millwall WBA hemma 16.00 medan Coventry spelar borta mot Sheffield Wednesday 13.30.

Millwall–Coventry 0–4 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (29) Haji Wright (Brandon Thomas-Asante), 0–2 (66) Haji Wright, 0–3 (81) Ellis Simms, 0–4 (87) Kaine Hayden.

Varningar, Millwall: Billy Mitchell, Joe Bryan. Coventry: Haji Wright, Milan van Ewijk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 1-2-2

Coventry: 2-3-0

Nästa match:

Millwall: West Bromwich Albion FC, hemma, 4 oktober

Coventry: Sheffield Wednesday, borta, 4 oktober

