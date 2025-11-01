4–0 mot St Pauli innebär första vinsten för Mönchengladbach

Seger för Mönchengladbach med 4–0 mot St Pauli

Mönchengladbachs Haris Tabakovic tvåmålsskytt

St Paulis sjätte raka förlust

Mönchengladbach har till slut, efter nio spelade matcher, spräckt sin nolla i segerkolumnen i Bundesliga. Säsongens första seger kom på bortaplan mot St Pauli, en match som Mönchengladbach vann med 4–0 (2–0).

I och med detta har St Pauli sex förluster i rad.

Haris Tabakovic med två mål för Mönchengladbach

Mönchengladbach startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Haris Tabakovic slog till redan i 15:e minuten.

Laget gjorde också 0–2 alldeles före halvtidspausen återigen genom Haris Tabakovic. Målet var Haris Tabakovics femte i Bundesliga.

Det dröjde till den 75:e minuten innan Shuto Machino ökade ledningen.

I 80:e minuten gjorde Oscar Fraulo också 0–4.

För hemmalaget betyder resultatet 15:e plats i tabellen. Mönchengladbach är på 16:e plats. Ett tapp för St Pauli som låg på nionde plats så sent som den 4 oktober.

Den 14 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Borussia-Park.

I nästa match möter St Pauli Freiburg borta på söndag 9 november 15.30. Mönchengladbach möter Köln lördag 8 november 18.30 hemma.

St Pauli–Mönchengladbach 0–4 (0–2)

Bundesliga, Millerntor-Stadion

Mål: 0–1 (15) Haris Tabakovic, 0–2 (40) Haris Tabakovic, 0–3 (75) Shuto Machino, 0–4 (80) Oscar Fraulo.

Varningar, St Pauli: Manolis Saliakas, James Sands, Abdoulie Ceesay, Andreas Hountondji.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

St Pauli: 0-0-5

Mönchengladbach: 1-1-3

Nästa match:

St Pauli: SC Freiburg, borta, 9 november

Mönchengladbach: FC Köln, hemma, 8 november